СБУ виявила схованку боєприпасів та військового майна колишнього військовослужбовця

Про це повідомив прес-центр СБУ. Зі схованки вилучено бойову розвідувально-дозорну машину, два прилади наведення для гаубиць, велику кількість набоїв різних калібрів, дві гранати Ф-1, 12 магазинів до РПК, підставка для АГС, шість приладів наведення до РПГ-7, 67 бронежилетів, 42 кевларові каски, 21 портативну цифрову радіостанцію, йдеться у повідомленні.

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Матеріали передані у військову прокуратуру для прийняття рішення про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю"). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.