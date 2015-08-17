ООН назвала оновлені дані про жертв війни на Донбасі: загинуло майже 7 тисяч людей

Про це йдеться в щомісячному звіті Організації Об'єднаних Націй (ООН) з координації гуманітарної діяльності, передає Еспресо.TV.

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"Протягом звітного періоду, в ході зіткнень і перестрілок між українськими збройними силами і озброєними групами, які тривають у зоні конфлікту на сході України, кількість жертв серед військових і цивільних зростає. У загальній кількості, починаючи з середини квітня 2014 р. по 27 липня 2015 р., принаймні, 6 832 осіб (як військових, так і цивільних осіб) були вбиті і 17 087 отримали поранення в зоні конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.