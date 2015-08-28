Маломуж про нову тактику Росії по Україні: Москва перетворилась на терплячого ката

Про це сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, пише Gazeta.ua.

"Росія не здала позицій, вона просто перекваліфікувалась із загарбника в терплячого ката. Путін веде багатопланову гру: і геополітичну, і тактичну. Передбачається консервація контрольованих бойовиками територій, фінансово-економічної та політичної дестабілізації по всій державі з метою приходу російських військових сил", - заявив він.

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Маломуж підкреслив, що ще мінімум рік-півтора Володимир Путін буде керівником російської політичної еліти, але за цей час економічна криза у РФ досягне фатальних розмірів.

"Є прогнози й висновки міжнародних партнерів, радників президента Росії та його міністра економіки та фінансів. З усіма фінансово-політичними запасами РФ на чолі зі своїм лідером протримається ще пару років. Активний спад усіх показників дасть потужний фактор дестабілізації у країні",- наголосив він.