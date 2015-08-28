Маломуж про нову тактику Росії по Україні: Москва перетворилась на терплячого ката
Росія змінила активну бойову тактику на послідовну економічну руйнацію України.
Про це сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, пише Gazeta.ua.
"Росія не здала позицій, вона просто перекваліфікувалась із загарбника в терплячого ката. Путін веде багатопланову гру: і геополітичну, і тактичну. Передбачається консервація контрольованих бойовиками територій, фінансово-економічної та політичної дестабілізації по всій державі з метою приходу російських військових сил", - заявив він.
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Маломуж підкреслив, що ще мінімум рік-півтора Володимир Путін буде керівником російської політичної еліти, але за цей час економічна криза у РФ досягне фатальних розмірів.
"Є прогнози й висновки міжнародних партнерів, радників президента Росії та його міністра економіки та фінансів. З усіма фінансово-політичними запасами РФ на чолі зі своїм лідером протримається ще пару років. Активний спад усіх показників дасть потужний фактор дестабілізації у країні",- наголосив він.