Ватажок "ДНР" Пушилін заперечує участь своєї партії у місцевих виборах в Україні

Про це він сьогодні повідомив одному із сайтів бойовиків.

Пушилін зазначив, що українські ЗМІ підняли вже третю хвилю галасу щодо цієї партії, перша була ще перед так званим референдумом.

Читайте такожПартія ватажка "ДНР" Пушиліна зареєструвалася для участі у місцевих виборах

"Київ, як і раніше, порушує Мінські угоди, як і раніше, не виконав пункт 5 Комплексу заходів, який декларує амністію всім учасникам конфлікту. Відповідно про мене і мою партію у виборах в Україні говорити не доводиться", - наголосив ватажок "ДНР".

Вчора УНІАН повідомляв, що партія "Ми маємо мету", головою якої є один з лідерів "ДНР" Денис Пушилін, зареєструвалася в ЦВК для участі у місцевих виборах.

У свою чергу заступник голови ЦВК Андрій Магера спростував інформацію про те, що виборча комісія зареєструвала цю партію.