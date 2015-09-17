Бойовики завдали артудару по околицях Красногорівки - МВС
20:22, 17 вересня 2015Війна
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Близько 18.00 бойовики обстріляли з артилерії околиці Красногорівки неподалік від Мар'їнки.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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"Кілька хвилин тому бойовики завдали артудар по мікрорайону Сонячний - околиці Красногорівки Мар'їнського району. Є потрапляння у житловий дев'ятиповерховий будинок. Будова знаходиться фактично на лінії розмежування. Постраждалих мирних жителів немає. За попередньою інформацією, терористи обстрілювали місто з танка", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, в минулу добу бойовики тричі застосували зброю проти сил АТО.
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