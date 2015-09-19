На Луганщині затримали італійського бійця, який у зоні АТО "шукав свою маму"
На Луганщині в селі Новотошківське затримали іноземця, який зовсім не розумів української, і трохи говорив російською, але, як з'ясувалося, раніше служив у різних іноземних арміях.
Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації селища Сергій Шакун на своїй сторінці у Facebook.
«16 вересня в сел. Новотошківське був виявлений підозрілий молодий чоловік. Ні російської, ні української він не розумів і не говорив. Він виявився іноземцем. Завдяки представнику ОБСЄ вдалося дізнатися, що хлопець з Неаполя і тут розшукує «свою маму», - зазначив Шакун.
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За його словами, як згодом виявилося, цей «клієнт» служив у різних іноземних арміях, і жодних даних про матір не має. Його передали прикордонникам на Лисичанський блокпост.
«На даний момент з'ясуванням особи та обставин займається Служба безпеки України», - повідомив Шакун.