ОБСЄ: бойовики на Донбасі проводять переміщення важкої військової техніки

04:58, 22 вересня 2015
Війна
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Представники спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ заявили, що на підконтрольних бойовикам територіях Донбасу відбувається переміщення важкої військової техніки.

УНИАН

Про це йдеться у звіті місії за 21 вересня, передає DT.ua.

Зокрема, 19 вересня на вулиці Артемівської міста Донецька представники СММ зафіксували вантажівку "Урал", яка транспортувала 120-мм міномет і КАМАЗ із 122-мм гаубицею.

Також, 19 вересня у Луганську спостерігачі ОБСЄ помітили військову вантажівку, яка транспортувала танк, а між Попасною та Троїцьким зафіксували два танки Т-64, які рухалися в північному напрямку.

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20 вересня в районі Новотроїцького представники СММ виявили нерухомий танк Т-64. Також 20 вересня спостерігачі ОБСЄ помітили в районі Чорнухине 12 танків Т-64, які були розміщені в полі.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними ОБСЄ, на сході України зараз створюються умови для підтримки політичного процесу, який має привести до мирного вирішення кризи.

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