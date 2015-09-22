ОБСЄ: бойовики на Донбасі проводять переміщення важкої військової техніки

Про це йдеться у звіті місії за 21 вересня, передає DT.ua.

Зокрема, 19 вересня на вулиці Артемівської міста Донецька представники СММ зафіксували вантажівку "Урал", яка транспортувала 120-мм міномет і КАМАЗ із 122-мм гаубицею.

Також, 19 вересня у Луганську спостерігачі ОБСЄ помітили військову вантажівку, яка транспортувала танк, а між Попасною та Троїцьким зафіксували два танки Т-64, які рухалися в північному напрямку.

Читайте такожЦентральні системи опалення на Донбасі можуть залишитися взимку без водопостачання - ОБСЄ

20 вересня в районі Новотроїцького представники СММ виявили нерухомий танк Т-64. Також 20 вересня спостерігачі ОБСЄ помітили в районі Чорнухине 12 танків Т-64, які були розміщені в полі.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними ОБСЄ, на сході України зараз створюються умови для підтримки політичного процесу, який має привести до мирного вирішення кризи.