У Європі назвали державу, яка може вплинути на завершення війни в Україні

У Норвегії вважають, що переговори щодо закінчення війни мають розпочатися без будь-яких умов.

Норвегія хоче, аби Китай використав свої звʼязки з російською владою для сприяння досягненню мирного врегулювання війни в Україні та покращення відносин Пекіна з Європою. Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Reuters.

"Китай, ймовірно, є країною, яка має найкращий і найбезпосередніший доступ до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося та настійно закликаємо Китай скористатися цим каналом. Більшу частину їхньої розмови було присвячено Україні. Існує потенціал для поглиблення співпраці між Європою та Китаєм, але доки триває ця війна і Китай є близьким партнером Росії, це обмежує такі можливості", - зауважив він журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло.

Водночас міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде раніше наголосив, що діалог з Китаєм щодо закінчення війни був "конструктивним і багатообіцяючим".

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"Я не є речником Китаю. Я не буду цитувати їх, але в їхніх словах є певні натяки", - сказав він.

Норвезькі посадовці додали, що переговори мають розпочатися без будь-яких умов, починаючи з припинення вогню на поточній лінії фронту в Україні.

"Це саме по собі є значною поступкою з боку України. Адже це відбувається на їхній території", - підкреслив Стере.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путін відчуває тиск і хоче покласти край війні. За його словами, на саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня, обговорюватиметься війна в Україні.

"Ми поїдемо на саміт НАТО, ми будемо це обговорювати і, я думаю, що цю війну можна буде завершити", - сказав американський лідер.

Водночас Bloomberg писав, що перемога Росії в Україні вже не виглядає реальною. Зокрема російська військова промисловість стикається з серйозними обмеженнями щодо робочої сили та виробничих потужностей.

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