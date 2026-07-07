Перемога Росії в Україні вже не виглядає реальною: Bloomberg пояснив, що змінилося

Повний мир, ймовірно, не буде можливим найближчим часом, але перемир’я здається дедалі більш досяжним.

Війна в Україні більше не є затяжним глухим кутом, оскільки завдяки постійним інноваціям українці зробили її більш дорогою - на лінії фронту, на захоплених територіях і дедалі частіше всередині самої Росії.

Питання для лідерів НАТО полягає в тому, чи зможуть вони зробити цю тенденцію достатньо стійкою, щоб домогтися перемир’я, пише Bloomberg. Видання міркує, що хоча Росія окупує близько п’ятої частини України, бомбить міста та просувається вперед там, де це можливо, але перспектива перемоги давно перестала бути правдоподібною.

"Її останній наступ зупинився. Армія зазнає катастрофічних людських втрат: за оцінками джерел, на даний момент загинуло понад 1,4 млн осіб", – написало видання.

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До того ж економічна ситуація також виглядає похмурою. Російська військова промисловість також стикається з серйозними обмеженнями щодо робочої сили та виробничих потужностей.

Є ознаки того, що навіть прихильники війни Кремля проти України незадоволені витратами, обмеженням доступу до інтернету та соцмереж, а також зростаючими загрозами безпеці всередині країни.

Що робить Україна

Тим часом українські безпілотники та ракети завдають ударів по російських нафтопереробних заводах, логістичних центрах, енергетичних вузлах та об’єктах військового виробництва. А окупований Крим перебуває під тиском атак на шляхи постачання палива, електроенергії та інших ресурсів.

"Хоча Україна перебуває у стані сильного стресу, зростаючі масштаби та продуктивність її вітчизняної військової промисловості – поряд з європейським фінансуванням та американським озброєнням – зміцнили її обороноздатність", – написало видання.

Чи зміниться ситуація

Однак усе це не означає, що російські військові зусилля руйнуються. Як з боку України, так і з боку країн НАТО посилюються попередження про те, що російський диктатор Володимир Путін ще може загострити ситуацію, посиливши ядерні погрози або навіть перевіривши східний фланг НАТО на міцність збройним вторгненням.

"Саме тому Європа та США повинні діяти зараз, щоб обмежити можливості Росії та підвищити стійкість України", – вважає видання і додає, що для цього необхідні як батіг, так і пряник.

"Батіг" зрозумілий: більше зенітних ракетних комплексів і далекобійних боєприпасів для України, а також більш суворе дотримання санкцій і довгострокова військова підтримка з боку європейських союзників.

"Запит країни на ліцензію на виробництво власних перехоплювачів Patriot заслуговує на розгляд", – констатували журналісти.

"Пряник" же – складніша ситуація. Альянсу слід чітко дати зрозуміти, що незахоплені частини Донбасу, яких дуже прагне Путін, виключені з порядку денного. Натомість слід зосередитися на контрольованому перемир’ї, за яким послідує обмежене пом’якшення санкцій, пов’язане з дотриманням Росією його умов, зокрема повернення ув’язнених та депортованих українських дітей.

"Повний мир може бути неможливим найближчим часом, але перемир’я виглядає дедалі більш реальним. Тиск Заходу зараз має допомогти переконати Путіна в тому, що це найменш поганий із варіантів, що залишилися", – підсумувало видання.

Переговори про перемир’я в Україні

5 липня видання FT опублікувало матеріал, у якому стверджувало, що Росія не збирається розпочинати реальні мирні переговори щодо України до 2027 року. Видання зазначало, що в Кремлі сподіваються на те, що США змусять Україну піти на значні поступки.

Також раніше видання El Pais писало, що удари України по Москві, Санкт-Петербургу та окупованому Криму мають серйозні наслідки для росіян.

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