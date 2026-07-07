Китай здійснив рідкісний пуск ракети з підводного човна: чому країни у паніці

Пекін назвав випробування плановими, але експерти вважають їх однією з найважливіших демонстрацій китайського ядерного потенціалу за останні десятиліття.

Китай провів надзвичайно рідкісне випробування балістичної ракети, запущеної з атомного підводного човна, у західній частині Тихого океану. Такий запуск став першим за багато років, а можливо, й десятиліть, і вже викликав занепокоєння США, Японії, Австралії, Тайваню та інших країн Індо-Тихоокеанського регіону, пишк TWZ.

У Народно-визвольній армії Китаю повідомили, що 6 липня стратегічний атомний підводний човен успішно здійснив запуск ракети з навчальною бойовою частиною. За офіційною версією, вона точно вразила визначений район у відкритому морі, а самі випробування були частиною щорічних навчань. Пекін також наголосив, що завчасно попередив інші держави і що запуск не був спрямований проти будь-якої країни.

Водночас китайська влада не розкрила, який саме підводний човен і яка ракета брали участь у випробуваннях. Аналітики припускають, що йдеться про одну з сучасних балістичних ракет JL-2 або JL-3, які перебувають на озброєнні атомних субмарин типу 094. Китай наразі має щонайменше шість таких підводних човнів, ще два будуються, а нове покоління типу 096 перебуває у розробці.

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За оцінками Пентагону, дальність польоту JL-2 становить близько 7200 кілометрів, тоді як JL-3 може вражати цілі на відстані до 10 тисяч кілометрів. Обидві ракети, як вважається, здатні нести кілька ядерних боєголовок із незалежним наведенням.

Точне місце запуску офіційно не називають. Китай публікував попередження для судноплавства як у районі Жовтого моря, так і Південнокитайського моря. Тайванські посадовці заявили, що ракета пролетіла повз Філіппіни, тоді як японська сторона підтвердила отримання попередження, але не повідомила, чи ракета перетнула повітряний простір країни.

"Бастіонна" стратегія Пекіну

Експерти вважають, що випробування демонструє так звану "бастіонну" стратегію Китаю. Вона передбачає запуск балістичних ракет із добре захищених прибережних районів, де атомні підводні човни перебувають під прикриттям власного флоту та авіації. Така концепція підвищує їхню живучість і гарантує можливість завдати удару у відповідь навіть після атаки противника.

Аналітики також зазначають, що цей запуск став однією з наймасштабніших демонстрацій морської складової китайської ядерної тріади. Минулого року Пекін уже привернув увагу запуском міжконтинентальної балістичної ракети DF-31 у напрямку Тихого океану, а тепер підтвердив готовність активно використовувати й підводний компонент своїх стратегічних сил.

Випробування відбулося на тлі масштабної модернізації китайського ядерного арсеналу. За даними Пентагону, зараз Китай має приблизно 600 ядерних боєголовок і, попри деяке уповільнення темпів виробництва, до 2030 року може збільшити їхню кількість до понад тисячі.

Паралельно Пекін активно розширює свій підводний флот. За оцінками аналітиків Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лише за останні кілька років Китай спустив на воду близько десяти нових підводних човнів і вже випереджає США за загальною кількістю субмарин.

Інші новини озброєння

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що російський військово-морський флот поповнився новим атомним ударним підводним човном "Мурманськ", який став дев'ятим представником проєкту "Ясень" і п'ятим човном модернізованої серії "Ясень-М".

Новий підводний човен вважається одним із найсучасніших у складі російського флоту. Його головним призначенням називають боротьбу з американськими ударними субмаринами класу "Вірджинія" та виконання далекобійних ударних місій.

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