У 'ПриватБанку' різко подешевшав євро: свіжий курс валют на 7 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 7 липня, знизився на 5 копійок і становить 44,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на цілих 20 копійок і складає 51,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,20 гривні, а євро - за курсом 50,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" залишився без змін і становить 44,84 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою знизився на 26 копійок і складає 51,28 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк встановив на 7 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,56 гривні за долар. Тобто українська валюта зросла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла. Офіційний курс європейської валюти на вівторок було встановлено на рівні 50,87 гривні за один євро, тобто національна валюта додала 15 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 7 липня втратив 8 копійок і складає 44,84 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,36 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 17 копійок і становить 51,28 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,67 гривні за євро.

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