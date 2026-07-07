'Вони нас почули': Буданов оцінив загрозу з Білорусі

Лукашенко розуміє наслідки можливого вступу у війну, а тому такий сценарій наразі малоймовірний, вважає Буданов.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наразі не бачить ознак загрози з боку Білорусі. За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розуміє наслідки можливого вступу у війну проти України, тому такий розвиток подій не відповідає його інтересам.

Як заявив Буданов в інтервʼю "РБК-Україна", позитивним сигналом стало те, що Мінськ відреагував на попередження президента України Володимира Зеленського. Йшлося про вимогу припинити використання білоруської інфраструктури, зокрема ретрансляторів і спеціального обладнання, яке, за словами української сторони, застосовувалося для координації ударів по цивільних об'єктах.

Він додав, що Україні не потрібна поява ще одного активного фронту, тому відсутність ескалації з боку Білорусі є важливою.

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"Мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно не вигідно. Те, що вони нас почули, – це дуже правильний крок", – сказав Буданов.

Коментуючи можливість участі Білорусі у війні, Буданов наголосив, що Лукашенко не має підстав для такого рішення, адже, на його переконання, війна з Україною завершиться для Мінська поразкою.

"Я навіть не розумію, для чого в теорії це могло би йому бути потрібно. Війна з Україною для них завершиться крахом. З одного боку Росія, яка буде душити в братських обіймах, а з іншого – Україна, яка теж може дати відповідь", – заявив він.

Підсумовуючи, Буданов зазначив, що станом на зараз не бачить жодних ознак загрози з боку Білорусі, зокрема ймовірності наземного наступу чи інших форм військової ескалації.

Війна в Україні - загроза з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко зробив нову заяву щодо участі своєї країни у війні в Україні на боці РФ.

Він сказав, що Білорусь не хоче воювати, але при цьому заявив, що Європейський союз "відкрито взяв курс на мілітаризацію, при цьому нагнітається абсурдна істерія навколо уявної "загрози зі сходу".

Водночас він заявив білоруським військовим, що ніхто їх не буде відправляти воювати в Україні.

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