В Україні подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро

Продати долар можна в середньому за курсом 44,36 грн, а євро – 50,67 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 7 липня, втратив 8 копійок і складає 44,84 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,36 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 17 копійок і становить 51,28 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,67 гривні за євро.

Скільки коштує сьогодні долар в обмінниках

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,31 грн/євро, а курс продажу - 51,15 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк встановив на 7 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,56 гривни за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,87 гривні за один євро, тобто національна валюта додала 15 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що вітчизняний валютний ринок до кінця тижня не зазнає різких коливань курсу. Експерт вважає, що курс долара до 12 липня перебуватиме в межах 44,7–45,1 гривні, а євро може коливатися в діапазоні 51,5–52,5 гривні.

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