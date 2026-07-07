Дрони вдарили по підприємствах ВПК і нафтобазі аеродрому: Генштаб розкрив наслідки

Також ще два мости в окупованому Криму стали проблемними для росіян.

Уражено два підприємства військово-промислового комплексу (ВПК) у Брянській області, а також нафтобазу аеродрому "Бєлгород". Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України у ніч на 7 липня уразили АТ "Группа Кремний ЕЛ" у Брянську, ступінь завданих збитків уточнюються.

Зазначається, що це підприємство ВПК є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки. "Підприємство виготовляє мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та електронні компоненти, які використовуються у системах управління, зв'язку, радіоелектронної боротьби та зразках озброєння Російської Федерації", - наголошують в Генштабі.

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Також у місті Сельцо Брянської області були удари по заводу "Брянский" у місті Сельцо Брянської області РФ. Зафіксовано чотири вибухи в районі підприємства. "Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу держави-агресора. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України", - йдеться в повідомленні.

Також ціллю Сил оборони стала нафтобаза аеродрому "Бєлгород".

За даними Генштабу, не було спокою росіянам і в окупованому Криму, де уражено два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі. Зазначається, що ворог використовував їх для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

Масована атака на Росію - головні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 7 липня Росію масовано атакували українські дрони і ракети, зокрема, у Бєлгороді влучили в об’єкт "Газпрому", а Москву атакували кілька сотень безпілотників.

Мер російської столиці поскаржився, що понад 430 БПЛА летіли в напрямку Московської області з вечора до 6-ї ранку.

Тим часом мешканці Бєлгорода скаржилися на велику кількість вибухів. Пізніше губернатор регіону підтвердив ураження енергетичної інфраструктури та пожежу на одному з об’єктів. Він також повідомив, що після ударів у Бєлгороді та кількох муніципалітетах зникли електроенергія та вода.

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