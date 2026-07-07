'Ставтеся з розумінням': Буданов звернувся до жителів Криму

Він наголосив, що всі ці незручності – заради великої мети.

Голова Офісу президента України Кирило Буданов звернувся з посланням до жителів Криму, закликавши їх з розумінням ставитися до наслідків ударів ЗСУ. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я хотів би сказати, користуючись можливістю, таким людям, які насправді розуміють, що Крим – це Україна і це єдине ціле, і ніколи розірвати цей зв'язок нікому не вдасться – що їм треба з розумінням ставитись до того, що відбувається", - наголосив він.

Він зауважив, що розуміє, що успішні удари українських сил оборони створюють для таких людей соціальні проблеми.

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"Нема бензину, це просто факт. Перебої зі світлом величезні, часто – з водопостачанням, це похідне від перебоїв з електроенергією здебільшого. Але всі ці незручності – заради великої мети, а велика мета – це повернення додому", - наголосив Буданов.

Він пояснив, що головна ціль ЗСУ - обрізати всю південну логістику, бо через територію Криму йде забезпечення угруповання "Днєпр".

Ситуація в Криму

Раніше командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що на території Криму за дві доби було уражено 16 енергетичних вузлів. За його словами, такі удари є частиною стратегії зі зниження можливостей ворожого тилового забезпечення та порушення роботи його критичної інфраструктури.

Зокрема, 6 липня у всіх містах і районах Криму стався масовий блекаут.

Повідомлялося також, що на всій території окупованого півострова запровадили обмеження на продаж пального населенню, а роботу дитячих літніх таборів призупинили.

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