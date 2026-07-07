Польща готує ескалацію до річниці Волинської трагедії, - Буданов

Він наголосив, що Україна не прийме жодних компромісів ні від кого.

Пік напруги у відносинах із Польщею ще попереду і може відбутися вже цього тижня, адже 11 липня – річниця Волинської трагедії. Про це голова Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

Він прогнозує, що зі сторони Польщі може відбутися "низка ескалаційних кроків" саме до цієї дати.

"Він (пік напруги) точно буде попереду. Тут нема великої таємниці... 11 липня буде річниця Волинської трагедії. З тієї інформації, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, незрілих ескалаційних кроків. Тому, вочевидь, все це зараз продовжиться", - сказав Буданов.

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Водночас він наголосив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів, в тому числі від партнерів.

"Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум - це Російська Федерація. Без образ до Польщі - але вона трошки потужніша, ніж Польща... То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумами з нами розмовляти не треба", - наголосив він.

Водночас він наголосив. Що у разі таких недружніх дій обов’язково буде реакція з української сторони, "мовчки сидіти ніхто не буде".

Він додав, що пік ескалації завжди має два шляхи розвитку - або неминуча катастрофа, або подальша розрядка. Водночас він висловив сподівання, що у ситуації з Польщею зрештою відбудеться деескалація.

Конфлікт із Польщею

Конфлікт почався після того, як президент України Володимир Зеленський надав одному з підрозділів найменування "Героїв УПА". У Польщі це викликало різку реакцію через пам'ять про Волинську трагедію.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький повідомив у соцмережі Х, що позбавив президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що отримав позитивні сигнали від зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та його польського колеги Радослава Сікорського у Варшаві, і зазначав, що має сигнали, що українська сторона шукає шляхи для пом'якшення напруги.

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