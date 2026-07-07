Зеленський вирушає на саміт НАТО впевненим у собі, як ніколи, – Bloomberg

Джерела зазначають, що Зеленський відкладає підписання угоди про співпрацю зі США у сфері виробництва дронів, що свідчить про його дедалі більшу впевненість.

Президент України Володимир Зеленський вирушає на цьогорічний саміт НАТО з упевненістю в собі та в позиції України, пише Bloomberg.

"За словами людини, яка розмовляла із Зеленським, він перебуває в гарному настрої перед переговорами з Дональдом Трампом та іншими лідерами НАТО на саміті в Туреччині, і у президента України є підстави для впевненості", – пише видання.

Ракетні та безпілотні удари по російських шляхах постачання в тилу фронту та в окупованому Криму піднімають бойовий дух України. Мільярди доларів з Європейського Союзу почали надходити до Києва, пом’якшуючи фінансову кризу, яка загрожувала підірвати його армію та економіку.

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Як зазначає видання, це разючий контраст із самітом у Гаазі минулого року, коли Трамп до останнього моменту тримав Зеленського в невіданні щодо того, чи відбудеться їхня зустріч.

Зеленський і Трамп

Очікується, що Зеленський і Трамп проведуть переговори на саміті в Анкарі в середу. Ставлення Трампа до українського президента пом’якшилося, і минулого місяця він заявив, що Зеленський "досить добре справляється" з Росією.

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, про зростаючу впевненість Зеленського у позиції України свідчить те, що він відкладає підписання угоди про співпрацю зі США у сфері виробництва дронів:

"Українські чиновники заявляють, що президент, можливо, прагне домогтися від США вигідніших умов і того, щоб американські урядовці визнали цінність цієї угоди".

Проте деякі європейські союзники виявляють обережність, хоча й визнають, що досвід України у виробництві безпілотників та веденні війни надає Зеленському сильніші позиції на переговорах.

Хоча вони очікують на успішну зустріч між Трампом і Зеленським, джерела зазначають, що через нестабільність президента США не можна бути впевненими в успішному проведенні переговорів.

Крім того, європейські чиновники не очікують, що Трамп істотно посилить тиск на Росію ані за допомогою нових санкцій, ані шляхом відновлення постачання зброї Україні, зазначає Bloomberg.

Все пізнається у порівнянні

Водночас видання зазначає, що якщо становище Зеленського зараз виглядає більш оптимістичним, то частково це пов’язано з тим, що 2025 рік був дуже важким для України. Політичні чвари в Європі на кілька місяців затримали ухвалення надзвичайно важливого пакету підтримки в розмірі 90 мільярдів євро, а російські атаки на енергетичну інфраструктуру України залишили без опалення та електроенергії мільйони людей під час найхолоднішої зими з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. У листопаді Зеленський визнав, що Україна зіткнулася з "одним із найскладніших моментів у своїй історії" після того, як США пригрозили припинити підтримку, якщо Київ не ухвалить мирну угоду й не поступиться територією Росії.

"Настрій з зими змінився. Лідери НАТО розуміють, що Україна вижила, дала відсіч, перенесла війну на територію Росії, Криму та поставила Путіна в незручне становище", – сказав Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в Москві та Києві.

Саміт НАТО

Раніше CNN повідомило, що Дональд Трамп вирушає на саміт НАТО в поганому настрої, а американські чиновники заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що зустріч в Анкарі пройде гладко.

Тим часом The Telegraph писав, що на саміті в Анкарі ситуація для Володимира Зеленського складається гірше, ніж у попередні роки, і українське питання планують відсунути на другий план, щоб не дратувати Дональда Трампа.

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