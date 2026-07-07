Атака на РФ: у Бєлгороді горить філія 'Газпрому', на Москву летіли сотні дронів (відео)

Вночі Росію масово атакували дрони та ракети, у Бєлгороді влучили в об’єкт "Газпрому", а Москву атакували кілька сотень безпілотників.
Так, мер російської столиці поскаржився, що понад 430 БПЛА летіли в напрямку Московської області з вечора до 6-ї ранку.
"Більшу частину з них нейтралізовано силами ППО на далеких підступах. 36 ворожих БПЛА знищено під час підльоту до Москви", – додав він.
Тим часом мешканці Бєлгорода скаржилися на велику кількість вибухів. Влада регіону заявляла про масовану ракетну атаку.
Пізніше губернатор регіону підтвердив ураження енергетичної інфраструктури та пожежу на одному з об’єктів. Він також повідомив, що після ударів у Бєлгороді та кількох муніципалітетах зникли електроенергія та вода.
У соцмережах пишуть, що одним із об’єктів, що зазнали атаки, є Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.
Це філія "Газпром трансгаз Москва". Основне завдання підрозділу – експлуатація об’єктів магістрального транспорту газу на території Бєлгородської області та забезпечення транспортування природного газу споживачам регіону.
Удари по Росії
В ніч на 6 липня ЗСУ завдали удару по одному з найбільших російських НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Також було атаковано нафтопереробний завод "НОВАТЕК-Усть-Луга" та пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади противника в районі (нас. Луга) Ленінградської області Росії.
Пізніше в Генштабі повідомили, що уражено Омський нафтопереробний завод, розташований на відстані 2 500 км від державного кордону України.
Тим часом FT пише, що в успішних ударах України по російській енергоінфраструктурі свою роль відіграла й допомога американської розвідки – вона допомагає українцям прокладати оптимальні маршрути для дронів, щоб ті могли обійти російську протиповітряну оборону.