Активна фаза війни може завершитись до кінця року: Буданов вказав на важливий момент

Спочатку він прогнозує "максимізацію ескалації".

Активна фаза війни в Україні може завершитись уже до кінця цього року. Такий прогноз озвучив голова Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна.

Так, відповідаючи на питання, чи можливе у цьому році завершення активної фази війни, він сказав, що "шанси є", однак до цього моменту слід очікувати подальшої ескалації.

"Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені", - сказав він.

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Буданов додав, що це вікно можливостей пов'язане в тому числі й з американськими виборами в листопаді, хоча це не найголовніший фактор.

Він також додав, що питання завершення війни буде вирішуватися комплексно - на полі бою і в кабінетах. При цьому спонукати Путіна до завершення війни може лише скоординована робота України, США та Європи.

"Китай – так, але в Китая свої, скажімо так, бенефіти від цього. Тому Китай і так висловлює свою офіційну позицію, і добре, що вона така, яка є, бо могло бути зовсім інакше. Набагато гірше було, якби Китай зайняв якусь відверто проросійську позицію. Це було б для нас проблемою, причому серйозною, з усіма наслідками", - додав Буданов.

При цьому він наголосив, що територіальні компроміси "в принципі неможливі".

Завершення війни - що кажуть в Україні

Раніше у Генштабі прокоментували інформацію про наближення миру в Україні. Андрій Гнатов заявив, що показником наближення миру є бойова робота українських захисників на фронті. Він також уникнув прогнозів, що війна може завершитись у листопаді 2026 року.

Тим часом президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з Дональдом Трампом сказав, що є "реальна перспектива" завершити війну.

А тим часом у Росії фіксують різке зростання інтересу до теми завершення війни проти України. За даними сервісу Wordstat російського "Яндекса", з 22 по 28 червня користувачі здійснили понад 137 тисяч пошукових запитів на тему "коли Росія закінчить війну проти України". Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

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