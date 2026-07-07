Очільник канцелярії Навроцького загримів до бази 'Миротворець': яка причина

Причиною стали висловлювання польського посадовця про західні області України та його коментарі щодо Волинської трагедії, Степана Бандери й УПА.

Главу канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєва Богуцького внесли до бази центру "Миротворець". Причиною стали його висловлювання про західні області України, які він назвав "Східною Малопольщею" під час коментаря щодо Волинської трагедії, а також оцінки постаті Степана Бандери та Української повстанської армії.

На сайті "Миротворця" зазначається, що дії польського чиновника розцінюють як "посягання на суверенітет і територіальну цілісність України", "участь в актах гуманітарної агресії проти України" та "маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою розпалювання ненависті поляків до українців". Крім того, його назвали "антиукраїнським пропагандистом".

У публікації також вказано, що Збіґнєв Богуцький народився 26 січня 1980 року, а з 2025 року очолює канцелярію президента Польщі. До цього, у 2020–2023 роках, він був воєводою Західнопоморського воєводства.

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Скандал розгорівся після інтерв'ю Богуцького, яке поширило польське агентство PAP. Коментуючи тему Волинської трагедії та ставлення до Степана Бандери, посадовець заявив, що, на думку польської влади та значної частини суспільства, "прославлення Бандери та його послідовників" не відповідає європейським і трансатлантичним цінностям. Водночас він використав термін "Східна Малопольща" щодо західних регіонів України.

Термін "Східна Малопольща" використовувався в Польщі у міжвоєнний період 1918–1939 років, коли сучасні Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області входили до складу Другої Речі Посполитої. В Україні таке визначення вважається історично й політично чутливим, оскільки асоціюється з польським пануванням на цих територіях.

У "Миротворці" також повідомили, що просять українські правоохоронні органи розглядати оприлюднену інформацію як повідомлення про можливі свідомі дії, спрямовані проти національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку.

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Нагадаємо, конфлікт між Варшавою та Києвом розпочався після того, як президент України Володимир Зеленський надав одному з підрозділів найменування "Героїв УПА". У Польщі це викликало різку реакцію через пам'ять про Волинську трагедію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що отримав позитивні сигнали від зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та його польського колеги Радослава Сікорського у Варшаві, і зазначав, що має сигнали, що українська сторона шукає шляхи для пом'якшення напруги.

Водночас очільник Офісу президента Кирило Буданов попередив, що пік напруги у відносинах із Польщею ще попереду і може відбутися вже цього тижня, адже 11 липня – річниця Волинської трагедії.

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