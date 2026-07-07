Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої, не виключений конфлікт, – CNN

Трамп скаржився на відсутність підтримки з боку НАТО.

Президент США Дональд Трамп вирушає на саміт НАТО в поганому настрої, і американські чиновники заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що зустріч в Анкарі пройде гладко.

Як пише CNN, Трамп раніше заявляв, що не особливо й хотів відвідувати саміт і їде лише тому, що зустріч відбувається в столиці Туреччини за участю президента Реджепа Таїпа Ердогана, якого він вважає другом.

"Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Трампу та його команді в приватному порядку дали зрозуміти, що відмова від участі в саміті буде проявом неповаги до Ердогана", – зазначає видання.

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Європейські лідери сподіваються завершити зустріч в Анкарі без серйозних конфліктів, плануючи нові зобов’язання в галузі оборони, щоб пом’якшити гнів Трампа:

"Однак у тривожних приватних розмовах минулого тижня багато чиновників заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що саміт пройде гладко, з огляду на поганий настрій президента. Президент гнівно скаржився за закритими дверима на відсутність підтримки з боку НАТО, і ця риторика проникла й у його публічні заяви".

Ще один аспект конфлікту

Розбіжності Трампа з європейськими лідерами не зірвали саміт "Великої сімки" у Франції минулого місяця. Натомість Трамп, натхнений позитивним прогресом у переговорах щодо Ірану, схоже, добре порозумівся навіть із колегами, яких він критикував у попередні місяці.

Але незабаром після від’їзду він відновив ворожнечу з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Одне з джерел заявило, що напружені відносини між лідерами додають ще один рівень невизначеності до саміту.

Труднощі з заспокоєнням Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше спробував пом’якшити ворожість президента за допомогою графіків, що показують збільшення витрат Європи на оборону.

Рютте використовував аналогічну тактику на минулорічному саміті НАТО в Гаазі, і це в основному спрацювало. Європейські чиновники сподіваються на повторення ситуації в Анкарі, хоча такий результат багатьом здається малоймовірним.

Підготовка до скорочення військ США в Європі

Протягом останніх кількох місяців США виводили війська швидше, ніж передбачали багато європейських чиновників.

"Саміт дає Сполученим Штатам можливість уточнити, що саме вони планують вивести з Європи, та проконсультуватися з союзниками щодо того, як можна заповнити прогалини в потенціалі. Питання в тому, чи готова до цього адміністрація Трампа", – зазначає Стівен Вертхайм, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Він підкреслює, що союзникам потрібна ясність від Вашингтона щодо того, що залишиться, що буде виведено і коли.

Питання України

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у вечері лідерів в Анкарі, але не братиме участі в засіданнях саміту – це сигнал про те, що амбіції Києва колись приєднатися до альянсу залишаються нереалізованими, пише CNN. Однак у середу Зеленський зустрінеться з Трампом особисто.

При цьому європейські країни планують виділити Україні десятки мільярдів євро на військову підтримку, щоб продемонструвати Трампу свою відданість фінансуванню боротьби. Але чи допоможе це хоч якось зберегти мир на конференції цього тижня, покаже час.

Україна на саміті НАТО

Раніше The Telegraph писав, що на саміті в Анкарі ситуація для Володимира Зеленського складається гірше, ніж у попередні роки, і українське питання планують відсунути на другий план, щоб не дратувати Дональда Трампа.

Тим часом напередодні саміту Трамп заявив, що й Росія, й Україна хочуть закінчити війну якомога швидше. За його словами, це може статися раніше, ніж багато хто вважає.

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