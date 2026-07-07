Ми зможемо воювати роками, якщо переговори з РФ ні до чого не приведуть, - Буданов

За словами Буданова, нам головне не втратити наших друзів, партнерів і союзників.

Якщо мирні перемовини з Росією ні до чого не призведуть то Україна може воювати ще роками. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна.

"Зможемо, повірте. Роки. Дивлячись, за яким показником ми з вами зараз це все оцінюємо", - сказав він.

За словами Буданова, нам головне не втратити наших друзів, партнерів і союзників.

Відео дня

Також керівник ОП висловив думку щодо того, чи Росія може в цьому році провести мобілізацію за зразком 2022-го:

"У 2022 році вони не оголошували загальну мобілізацію, а провели часткову мобілізацію. Це різні речі абсолютно. Вони мобілізували біля 450 тисяч протягом одного року. Чи можуть зробити щось подібного масштабу? Можуть. Технічно їм нічого не заважає. Те, що вони не хочуть цього робити, – це факт. Але якщо побачать, що іншого варіанту не існує, вони це зроблять".

Коли може закінчитись війна: заяви

Як повідомляв УНІАН, Буданов вважає, що активна фаза війни в Україні може завершитись уже до кінця цього року.

За його словами, це вікно можливостей пов'язане в тому числі й з американськими виборами в листопаді, хоча це не найголовніший фактор.

Він також додав, що питання завершення війни буде вирішуватися комплексно - на полі бою і в кабінетах. При цьому спонукати Путіна до завершення війни може лише скоординована робота України, США та Європи.

При цьому він наголосив, що територіальні компроміси "в принципі неможливі".

Вас також можуть зацікавити новини: