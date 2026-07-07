55 тисяч людей пройшли гру та повернули кошти: її розробник пройшовся по Steam

Згідно з політикою Steam, будь-яку гру можна повернути, якщо її було придбано менше ніж 14 днів тому, а загальний час гри не перевищує двох годин.

Розробник-одинак Zoroarts закликав Valve переглянути чинну систему повернення коштів у Steam. За його словами, понад 55 тисяч осіб оформили повне повернення коштів за його гру Paddle Paddle Paddle, пройшовши її менш ніж за дві години. До того ж вони хваляться цим у коментарях.

Steam по праву вважається однією з найбільш дружніх до користувачів платформ. Сервіс дозволяє повернути будь-яку гру, якщо її було придбано менше ніж 14 днів тому, а загальний час гри не перевищує двох годин. Для більшості ігор цього достатньо, щоб оцінити якість продукту, однак для коротких інді-ігор така механіка може обернутися серйозними втратами для розробників.

Саме з такою ситуацією зіткнулася компанія Zoroarts. Її кооперативна гра Paddle Paddle Paddle про веслування розрахована на проходження приблизно за дві години або навіть швидше, особливо спідраннерами. У результаті багато користувачів встигають побачити фінальні титри, а потім оформляють повернення коштів.

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За словами розробника, показник повернень становить 21%, незважаючи на те, що гра має 90% позитивних відгуків у Steam. Ба більше, деякі гравці прямо писали в рецензіях, що їм сподобалася гра, але вони все одно повернули гроші, оскільки повністю пройшли її менш ніж за дві години.

Zoroarts зазначив, що отримує безліч коментарів на кшталт "Зроби гру довшою, ніж дві години", а також образи. На його думку, проблема не в якості проєкту, а в тому, що значна частина ПК-аудиторії ненавидить короткі ігри й не хоче за них платити.

У коментарях думки користувачів розділилися: одні вважають, що нинішня політика Steam необхідна для захисту покупців, тоді як інші пропонують запровадити більш прозоре маркування коротких проєктів. Вказання ціни та очікуваного часу проходження прямо на сторінці гри могло б зменшити кількість необґрунтованих повернень.

Раніше Steam уже закрив лазівку щодо повернення грошей за ігри з розширеним доступом. Більше не можна повернути кошти за гру за попереднім замовленням, у яку пограли більше двох годин.

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