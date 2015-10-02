У разі загострення ситуації в зоні АТО Україна готова нанести контрудар по агресору - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю журналістам після відвідування навчального центру "Старе" Національної гвардії МВС України у Київській області.

"Ми формуємо позиції так, щоб під час будь-якої загрози і небезпеки у нас є готовність мобільна, свої бойові порядки і нанести контрудар по агресору", - сказав Турчинов.

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Він зазначив, що відповідно до досягнутих домовленостей уздовж лінії розмежування залишаються бронетранспортери, засоби протитанкової боротьби, а що стосується підведення артилерійських систем, систем залпового вогню, танків іншої техніки, то в разі необхідності для цього сформовані мобільні групи, які дуже швидко будуть реагувати на загрозу.

"Тобто ми виконуємо взяті зобов'язання, але у випадку будь-якої загрози буде дуже активна і жорстка контратака", - зазначив Турчинов.