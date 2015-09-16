Турчинов відреагував на заяви бойовиків "ДНР" про початок "виборчого процесу"

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, так він прокоментував сьогоднішні заяви бойовиків про початок "виборчого процесу" на окупованих територіях.

Секретар РНБО зазначив, що запуск механізму проведення "фейкових" виборів на окупованій території є демонстративним виходом з мирного процесу, визначеного Мінськими угодами, Російської Федерації та підконтрольних їй маріонеток.

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"Вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей можуть відбутись лише після виведення окупаційних російських військ з цих територій, відновлення нашого контролю над кордоном, звільнення захоплених державних установ та підприємств та створення умов, які відповідають вимогам місії БДІПЛ/ОБСЄ", - сказав Турчинов.

Секретар РНБО нагадав, що відповідно до Мінських угод, вибори повинні проходити "виключно за українським законодавством та під контролем української влади".

"Провокаціі РФ під назвою "чергові вибори на окупованій території" знову заводить ситуацію в глухий кут і яскраво демонструють бажання Росії зірвати мирний план звільнення та реінтеграціі окупованої частини Донбасу",- підсумував Турчинов.