За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, троє дістали поранення - Лисенко
13:32, 14 жовтня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, троє військових дістали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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"На жаль, за минулу добу ми втратили одного воїна, троє дістали поранення", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за 12 жовтня в зоні АТО жоден український солдат не загинув і не був поранений.
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