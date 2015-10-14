За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, троє дістали поранення - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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"На жаль, за минулу добу ми втратили одного воїна, троє дістали поранення", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за 12 жовтня в зоні АТО жоден український солдат не загинув і не був поранений.