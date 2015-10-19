В Міноборони уточнили: при розмінуванні в зоні АТО загинули бойовики, а не військові
21:51, 19 жовтня 2015Війна
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В зоні АТО в ході розмінування загинули бойовики, а не українські військові, уточнили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Фотоілюстрація / УНІАН
Про це зазначається в уточненій інформації, опублікованій на сайті відомства.
"При проведенні розмінування в зоні відповідальності підрозділів 1 окремої мотострілецької бригади 1 АК противника (Волноваський напрямок), у результаті підриву на мінах є загиблі та поранені зі складу з’єднання", - йдеться у повідомленні.
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Раніше у повідомленні не вказувалось, що "мотострілецька бригада" відноситься до сил противника.
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