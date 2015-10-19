В Міноборони уточнили: при розмінуванні в зоні АТО загинули бойовики, а не військові

Про це зазначається в уточненій інформації, опублікованій на сайті відомства.

"При проведенні розмінування в зоні відповідальності підрозділів 1 окремої мотострілецької бригади 1 АК противника (Волноваський напрямок), у результаті підриву на мінах є загиблі та поранені зі складу з’єднання", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДоба в зоні АТО пройшла без втрат і ворожих провокацій - Лисенко

Раніше у повідомленні не вказувалось, що "мотострілецька бригада" відноситься до сил противника.