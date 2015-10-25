За добу в зоні АТО поранено одного військового

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Вчора в зоні АТО було зафіксовано одну ворожу провокацію з боку незаконних збройних формувань, сталося це на Донецькому напрямку поблизу шахти Путилівська. Там ворог вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, внаслідок чого один український військовослужбовець зазнав поранень», - сказав Мотузяник.