Українські військові відвели артилерію до 100 міліметрів на Артемівському напрямку

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, на сьогодні у зоні АТО відведена артилерія калібром до 100 мм на Артемівському напрямку. Завтра, згідно з планом, це озброєння буде відведено на іншому напрямку, йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики "ДНР" заявляють, що почали відводити артилерію калібром до 100 мм

Також наголошується, що за сприяння представників цивільно-військового співробітництва у Мар'їнці облаштовуються місця для проживання ремонтних бригад організації АДРА, які будуть займатися відновленням пошкоджених будинків у місті.

Крім того, як інформує прес-центр, завершена робота саперів на дільниці високовольтних ліній Вуглегірська ТЕС – Михайлівка, потім там будуть працювати електрики.