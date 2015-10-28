Українські військові відвели артилерію до 100 міліметрів на Артемівському напрямку
Сьогодні, 28 жовтня, у зоні проведення АТО день минув без порушень Мінських домовленостей.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
За даними штабу, на сьогодні у зоні АТО відведена артилерія калібром до 100 мм на Артемівському напрямку. Завтра, згідно з планом, це озброєння буде відведено на іншому напрямку, йдеться у повідомленні.
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Також наголошується, що за сприяння представників цивільно-військового співробітництва у Мар'їнці облаштовуються місця для проживання ремонтних бригад організації АДРА, які будуть займатися відновленням пошкоджених будинків у місті.
Крім того, як інформує прес-центр, завершена робота саперів на дільниці високовольтних ліній Вуглегірська ТЕС – Михайлівка, потім там будуть працювати електрики.
Сьогодні у зоні проведення АТО відведено артилерію калібром до 100 мм на Артемівському напрямку. Завтра, відповідно до п...Posted by Прес-центр АТО on 28 жовтня 2015 р.