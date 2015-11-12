"ДНР" через брак коштів "урізала" бойовикам компенсації при пораненнях – Тимчук

Про це у своєму Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Враховуючи дефіцит коштів, що надходять з РФ, під приводом "необхідності відновлення інфраструктури "ДНР", ватажками терористів прийнято рішення про "тимчасове обмеження" виплат одноразової допомоги місцевим жителям і бойовикам у разі поранень", - повідомив Дмитро Тимчук.

За його словами, у разі отримання важких поранень місцеві мешканці будуть отримувати по 3 тис. грн (легкі і середні - 2 тис. грн), а представники бандформувань - 5 і 3 тис. грн відповідно (раніше виплачувалася компенсація в розмірі: цивільним - 5 тис. грн, представникам бандформувань - 10 тис. грн).

Зазначимо, 11 листопада стало відомо про те, що бойовики незаконних бандформувань на Донбасі збирають гроші на подарунки своєму керівництву в РФ.