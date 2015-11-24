За добу в зоні АТО бойовики вели вогонь по українських позиціях майже на усіх напрямках
Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції контрольовані Росією бойовики вели вогонь по українським позиціям практично на усіх напрямках.
Як повідомляє прес-центр АТО у соцмережі, сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції день пройшов напружено.
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"Терористи продовжили вести вогонь практично на всіх напрямках", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів, зенітних установок та гранатометів загарбники вели провокаційний вогонь у напрямку Красногорівки. Із гранатометів та стрілецької зброї – по Піскам, Опитному, Новгородському та Авдіївці.
В той же час на Артемівському напрямку ворог стріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Зайцевому, Луганському та Майорську.
У штабі зазначають, що, "починаючи з 13 години, загарбники вели прицільний вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки, Опитного, Первомайського, Пісків та балки Павлова".