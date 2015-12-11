В СБУ озвучили офіційну кількість українців, які перебувають у полоні бойовиків (відео)

13:28, 11 грудня 2015
Війна
503 0

В СБУ знають місцезнаходження менше половини полонених у бойовиків.

Тандіт / Скріншот

В Службі безпеки України знають місцезнаходження 57 українців, які перебувають у полоні у бойовиків на Донбасі.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Офіційно на цю хвилину ми бачимо сліди 57 людей, ми знаємо, де вони знаходяться", - сказав він.

Читайте такожКіборг "Рахман" розповів про тортури у полоні бойовиків: від кого я не чекав, так це від лікаря

Разом з тим, всього заручниками бойовиків вважається 131 людина.

"Ми дуже хочемо, щоб вони повернулися найближчим часом, особливо перед святами. І ми в будь-який момент можемо забрати. Для нас не є трудність вийти в точку під Донецьк, в передмістя, і забрати всіх хлопців. Головне, щоб Кремль самовизначився і вони, як учасники Мінських домовленостей, стримали слово", - сказав Юрій Тандіт.

Нагадаємо, раніше Тристороння група закликала завершити обмін полоненими до кінця 2015 року. Передусім це стосується звільнення найбільш вразливих осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter