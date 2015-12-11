В СБУ озвучили офіційну кількість українців, які перебувають у полоні бойовиків (відео)

В Службі безпеки України знають місцезнаходження 57 українців, які перебувають у полоні у бойовиків на Донбасі.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Офіційно на цю хвилину ми бачимо сліди 57 людей, ми знаємо, де вони знаходяться", - сказав він.

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Разом з тим, всього заручниками бойовиків вважається 131 людина.

"Ми дуже хочемо, щоб вони повернулися найближчим часом, особливо перед святами. І ми в будь-який момент можемо забрати. Для нас не є трудність вийти в точку під Донецьк, в передмістя, і забрати всіх хлопців. Головне, щоб Кремль самовизначився і вони, як учасники Мінських домовленостей, стримали слово", - сказав Юрій Тандіт.

Нагадаємо, раніше Тристороння група закликала завершити обмін полоненими до кінця 2015 року. Передусім це стосується звільнення найбільш вразливих осіб.