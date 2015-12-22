Журналіст розповів, як військове командування проігнорувало перебування диверсантів у Комінтерновому

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

При цьому він зазначив, що генерали у відповідь на це сказали: "Ви, хлопці, щось наплутали. Це наші там спостерігають".

"Якби наші там спостерігали, не наші не зайшли б у село!!! Якщо б у "сірій зоні" працювали наші сили спеціальних операцій, то у супротивника не було б можливості заповнити вакуум у Комінтерновому", - обурився Цаплієнко.

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Крім того, журналіст назвав те, що відбувається в цьому населеному пункті, "повзучою окупацією".

Комінтернове. "Сіра зона" біля Маріуполя вже почорніла. Рашистская піхота зайняла село. Голос "звідти" повідомляє: "Четыр... Опубліковано Andriy Tsaplienko22 грудня 2015 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що близько 100 бойовиків терористичної організації "ДНР" разом з танками і БТРами увійшли в село Комінтернове, що поблизу Маріуполя.

"Сьогодні вранці підрозділ незаконних збройних формувань чисельністю до посиленої роти увійшов в Комінтернове, що перебуває в "сірій зоні". За нашими даними, у них є бронетехніка, танки, а також інше озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями", - повідомив речник штабу АТО Антон Миронович.

У свою чергу "Міноборони ДНР" спростувало інформацію про захоплення бойовиками села Комінтернового біля Маріуполя.