Під Маріуполем сталося пряме бойове зіткнення сил АТО з підрозділом "ДНР"

Про це повідомляє сайт міста Маріуполя.

За словами спікера сектору "Маріуполь" Олександра Кіндсфатера, 1 лютого о 18:55 в районі Пищевика була виявлена диверсійно-розвідувальна група "ДНР", яка висунулася до позицій сил АТО.

Зав'язався бій, який тривав до 19:40.

Кіндсфатер уточнив, що вогонь ЗСУ змусив противника відступити на свої позиції.

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«О 21:25, 23:15, 23:17 формування "ДНР" відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях українських силовиків у районі Мар'їнки. Вогонь у відповідь ЗСУ не відкривали», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що «інформація про постраждалих серед військовослужбовців уточнюється».