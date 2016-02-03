В ООН попередили про "серйозні наслідки" для мирних жителів через закриття пропускних пунктів на Донбасі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Програми розвитку ООН в Україні.

Зокрема, у повідомленні сказано, що гуманітарні організації, які працюють в Україні, стурбовані ситуацією, коли тисячі цивільних осіб щодня стикаються з труднощами у перетині лінію фронту. Це громадяни України, в основному люди літнього віку та представники вразливих груп населення, які вимушені годинами чекати у черзі на холоді, щоб отримати доступ до медикаментів та продуктів харчування, заощаджень та пенсій або щоб побачити своїх родичів. Обмеження також стосуються людей, що живуть на підконтрольних уряду територіях поблизу лінії фронту.

У цьому зв'язку висловлюється переконання, що навіть тимчасове закриття одного або декількох контрольно-пропускних пунктів матиме серйозні наслідки для цих людей. Нещодавнє рішення уряду України закрити з 3 лютого 2016 року контрольно-пропускний пункт «Зайцеве» в Донецькій області та, можливо, інші пункти пропуску, викликає серйозну стурбованість, зазначили в прес-службі ПРООН.

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«Закриття контрольно-пропускних пунктів має безпосередній вплив на життя людей, збільшуючи труднощі і гуманітарні потреби. У разі загострення конфлікту цивільні особи можуть опинитися у небезпечних районах, залишившись віч-на-віч з насильством, ризиком вибуху мін та боєприпасів. Ми закликаємо уряд не закривати контрольно-пропускні пункти», - сказав координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер.

Міжнародне гуманітарне право (МГП) передбачає, що у випадку закриття певного транспортного коридору необхідно дослідити всі можливі альтернативи і відкрити нові безпечні коридори з метою забезпечення вільного руху цивільних осіб, особливо з територій, де проходять активні бойові дії. Цей обов’язок зберігається, навіть якщо є певна занепокоєність щодо небезпеки, а обмеження свободи руху повинно бути пропорційним.

Відповідно до положень МГП, всі сторони конфлікту зобов'язані забезпечити захист цивільних осіб і полегшити доступ гуманітарним організаціям.

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«Ми закликаємо всі сторони припинити вогонь, дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та забезпечити захист цивільного населення від небезпек, що виникають в результаті військових операцій. Свобода пересування цивільних осіб надзвичайно важлива, як і доступ всіх гуманітарних працівників до людей, що потребують їх допомоги», - сказала голова Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Барбара Манзі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, Державна прикордонна служба України заявила, що через обстріли російських найманців контрольний пункт пропуску «Зайцеве» закрито.