З початку доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО - штаб
У районі проведення АТО не припиняються обстріли позицій Збройних Сил України проросійськими найманцями. З початку доби вони 20 разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.
«Через бойові зіткнення, які відбулися в районі Мар’їнки, щоб не наражати на небезпеку мирних мешканців, контрольний пункт в’їзду/виїзду «Мар’їнка» був змушений тимчасово призупинити роботу», - йдеться в повідомленні.
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У передмісті Донецька з гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні українські укріплення в Пісках, Опитному та Авдіївці.
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«Неспокійно було і в районі Троїцького, де бойовики вели вогонь по нашому опорному пункту з великокаліберного кулемету», - підкреслюють у штабі АТО, і додають, що «на Маріупольському напрямку противник з мінометів калібру 82 мм обстріляв позиції українських військ в Павлополі та Талаківці. По нашому опорному пункту в Гранітному ворог застосував протитанковий ракетний комплекс».