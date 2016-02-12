З початку доби терористи 27 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні становм на 18.00.

В районі проведення АТО проросійські бандформування продовжують обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України.

«На Донецькому напрямку по наших позиціях в Троїцькому та Авдіївці противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. По Новгородському та Опитному бойовики застосували гранатомети», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що українські укріплення в Пісках та Красногорівці піддалися мінометному обстрілу. Окрім того, по Красногорівці окупанти вели вогонь з БМП та великокаліберних кулеметів.

Впродовж дня дев’ять разів зі стрілецької зброї та гранатометів проросійські найманці обстріляли українські опорні пункти в районі Мар’їнки.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 82 мм ворог вів вогонь по позиціях сил АТО в Талаківці. Неподалік Водяного бойовики обстріляли наш опорний пункт з гранатометів.

«Неспокійно було й на Луганському напрямку. Тут з мінометів та гранатометів були обстріляні українські укріплення біля Новозванівки, Кримського та Золотого», - наголошує прес-центр штабу АТО.