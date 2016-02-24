День у зоні АТО виявився неспокійним: бойовики здійснили 28 обстрілів позицій військових
Ще один день в районі проведення АТО виявився неспокійним. Бойовики 28 разів обстрілювали позиції сил АТО.
Про це повідомив прес-центр штабу на своїй сторінці у Facebook.
«На Донецькому напрямку бойовики тричі використовували міномети та випустили близько 30 мін по опорних пунктах українських підрозділів поблизу Первомайського, Невельського та Зайцевого», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї терористи вели вогонь по укріпленнях українських військових в районі Опитного, Зайцевого, Новоселівки, Майорська, Пісків, Авдіївки.
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Як наголосили в штабі, на Маріупольському напрямку під мінометний вогонь російських найманців потрапили опорні пункти поблизу Гнутового та Чермалика. Великокаліберні кулемети та гранатомети обстрілювали наші позиції під Новотроїцьким та Мар’їнкою.
В районі Мар’їнки та шахти Бутівка вели вогонь ворожі снайпери.
«Щоб заспокоїти ворога та стабілізувати обстановку українські військові відкрили вогонь у відповідь поблизу Новотроїцького з БМП та гранатометів», - додали в прес-службі.