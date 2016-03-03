На повне розмінування території Донбасу піде приблизно 20 років - Генштаб

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Владислав Селезньов.

"Йдеться не лише про 12 ділянок уздовж лінії зіткнення. Йдеться про всі пункти перетину лінії розмежування. Тому що на сьогоднішній день існує дуже серйозна проблема. Дослідження, проведене Женевським центром розмінувань, свідчить про те, що кожен рік війни в будь-якому конфлікті – це в подальшому 10 років для розмінування цих територій. Тому якщо конфлікт на сході країни триває майже 2 роки, то найближчі 20 років ми будемо проводити заходи з розмінування. Тому зараз важливо приступити до реалізації цих заходів, забезпечення дотримання режиму припинення вогню і дотримання заходів з розмінування як визначених ділянок, так і пунктів пропуску на лінії розмежування сторін, щоб захистити мирне населення", - сказав Селезньов.

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Він зазначив, що на ЗСУ покладено завдання складання карт мінних полів на територіях, контрольованих силами антитерористичної операції (АТО). "Ми повинні проводити розмінування з урахуванням певних аспектів, а саме забезпечити ремонт всіх мереж структур, для того, щоб відновити нормальне функціонування всіх населених пунктів", - підкреслив Селезньов.

Як повідомляв УНІАН 2 березня на переговорах у Мінську Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі погодила технічні аспекти розмінування на 12 ділянках. В документі детально розписано всі аспекти роботи з розмінування, включаючи огородження та маркування територій, уражених мінами в безпосередній близькості від контрольно-пропускних пунктів.