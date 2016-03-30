На окупованому Донбасі планується проведення антиукраїнських мітингів - штаб АТО
30 березня на площах міст, які тимчасово непідконтрольні Україні, планується проведення мітингів протидержавного характеру, які націлені на підрив територіальної цілісності та незалежності України.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-центр АТО.
У таких населених пунктах як Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве, Дебальцеве, Вуглегірськ та інших "народні рупори" будуть звинувачувати Україну в недотриманні низки пунктів Мінських домовленостей, постійному порушенні режиму припинення вогню, навмисному ускладненні перетину контрольно-пропускних пунктів цивільними особами, невиконання умов по розмінуванню буферних зон, що начебто призвели до загибелі мирних мешканців.
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Також очікуються подяки бойовикам "ДНР" за боротьбу за свободу своєї "республіки". Встановлено, що фінансове забезпечення провокацій здійснюється російськими політичними організаціями через незаконно обраних лідерів так званих "ДНР" і "ЛНР".
На мітинги планується виділити близько 400 тисяч російських рублів.
УВАГА, ОЧІКУЮТЬСЯ ПРОВОКАЦІЙНІ МІТИНГИ!30 березня, на площах міст, так званих, окремих районів Донецької області (ОРДО...Posted by Прес-центр штабу АТО on Tuesday, March 29, 2016
Як повідомляв УНІАН, на Донеччині бойовики погрожували вбити представника окупаційного контингенту - генерала російської армії Ігора Тімофєєва - "за безжальне ставлення до особового складу та недолуге командування".