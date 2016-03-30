Авдіївка залишається епіцентром збройного протистояння на Донбасі – штаб АТО

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18:00 годину 30 березня.

За інформацією прес-центру, «сьогодні кремлівські бандформування продовжили гатити по позиціях українських військ, дещо знизивши свою активність у порівнянні з учорашнім днем».

«Епіцентром збройного протистояння залишається Авдіївка. Саме тут, по захисникам України 8 разів найманці цілили із мінометів та один раз із ствольної артилерії калібру 122 мм», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що окрім цього обстрілів зазнали опорні пункти українських сил у Ленінському та Опитному, а в бік Луганського найманці стріляли одночасно з озброєння БМП, гранатометів та кулеметів.

«На Маріупольському напрямку бойовики били по українським позиціям поблизу Мар’їнки, Водяного та Гранітного. При цьому використовуючи гранатомети, стрілецьку зброю, та снайперів. Такою ж зброєю бандити скористалися на Луганщині. Цілили по позиціях Збройних Сил України біля Трьохізбенки», - повідомляє прес-центр.

«Впродовж дня кількість обстрілів по позиціях сил АТО становить 25 разів. Підрозділи сил АТО продовжують надійно утримувати позиції та контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності. За вказаний період вони декілька разів відкривали вогонь у відповідь, один із яких з бойової машини піхоти», - додали у прес-центрі.

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