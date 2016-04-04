Двоє українських військових потрапили в полон поблизу Горлівки – Мотузяник

12:59, 04 квітня 2016
Війна
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Двоє українських військовослужбовців потрапили в полон бойовиків поблизу Горлівки.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, інформуючи про ситуацію в зоні АТО протягом останньої доби.

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«Двоє українських військовослужбовців потрапили в полон поблизу Горлівки. Разом з тим, докладніша інформація про цей інцидент буде надана після проведення спеціальних заходів, які наразі не розкриваються задля забезпечення безпеки наших військовослужбовців», - сказав він.

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