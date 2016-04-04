Російські окупанти на Донбасі отримали наказ знизити кількість кадровиків на передовій - АП

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію оприлюднив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Через оприлюднення фактів російського втручання у війну на сході України, а також через значні втрати з боку бойовиків командування так званих 1-го та 2-го армійських корпусів російських окупаційних військ отримало наказ знизити до 20% частку кадрових російських військовослужбовців у загонах, що перебувають на передових позиціях», - сказав він.

Мотузяник додав, що у зв’язку з цим на окупованих територіях зараз триває примусова так звана «мобілізація».

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За його словами, Росія продовжує постачати терористам угруповань «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» пальне і боєприпаси.

«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, з Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків. Зокрема, до Амвросіївки прибули 4 паливозаправники, 3 вантажні автомобілі з боєприпасами, а також два автомобілі «ВАЗ». А на станцію Іловайськ прибув ешелон з 320 тоннами дизельного пального», - сказав Мотузяник.