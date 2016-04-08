Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий, 12 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один наш воїн загинув, ще 12 отримали поранення", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 70 разів обстріляли українських військових на Донбасі.

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