Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий, 12 отримали поранення

12:45, 08 квітня 2016
Війна
319 0

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, 12 отримали поранення.

/ facebook.com/bochkala

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один наш воїн загинув, ще 12 отримали поранення", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 70 разів обстріляли українських військових на Донбасі.

Читайте такожРосійсько-терористичні війська посилюють свої формування в районі Авдіївки – розвідка

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter