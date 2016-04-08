Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий, 12 отримали поранення
12:45, 08 квітня 2016Війна
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Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, 12 отримали поранення.
За минулу добу загибув 1 боєць, 12 поранені / facebook.com/bochkala
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один наш воїн загинув, ще 12 отримали поранення", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 70 разів обстріляли українських військових на Донбасі.
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