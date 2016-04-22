На Донбасі знаходяться понад 110 заручників - Тандіт

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає Громадське.

Зокрема, він розповів про процес перемовин щодо звільнення заручників, які утримуються бойовиками на Донбасі.

«6 січня, коли вперше виникла цифра 25, ми розглядали формулу з представниками ОБСЄ 25 на 36. Проте згодом, через позицію маріонеток, які знаходяться у Донецьку і Луганську ця формула почала змінюватися. Ми маємо велике терпіння і ми готові до формули, яку пропонують з тієї сторони. Головне, щоб це не була чергова «качка», яку готують зі сторони Москви, яка фактично керує Донецьком і Луганськом. Ми готуємося до проведення операції і кількість звільнених та виведених заручників росте», — сказав Тандіт.

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При цьому він зазначив, що на окупованих територіях Донбасу знаходяться більше 110 заручників.

«На цій території знаходиться більше 110 чоловік, які вважаються офіційно заручниками за даними СБУ», — сказав Тандіт.

Також, він нагадав про 12 осіб, які незаконно утримуються у Росії.

«Ми ще додаємо 12 наших героїв, які незаконно утримуються на території сусідньої держави», — сказав радник голови СБУ.

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