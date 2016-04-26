Українські військові під час бою у Зайцевому взяли в полон бойовика
08:49, 26 квітня 2016Війна
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Під час бою у Зайцевому ввечері в понеділок сили АТО взяли у полон одного з бойовиків.
Сили АТО взяли у полон бойовика / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Про це повідомив один з розвідників 53 бригади, передає "Українська правда".
"Вчора ввечері у Зайцевому був бій. Їхня ДРГ полізла. Наші відповіли. Поранили одного і взяли у полон. Інші – хто загинув, хто утік. Їх було багато, але не всі змогли піти", - розповів боєць.
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За його словами, полонений виявився місцевим з Донеччини. "Здав нам всі позиції, розповів, хто і де воює", - розповів співрозмовник.
Раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій вказала на нелюдське поводження із захопленими в полон під час війни на сході України та закликала всі сторони конфлікту зробити все для їхнього звільнення.
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