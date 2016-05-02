Російсько-терористичні війська на Донбасі перебувають у бойовій готовності - розвідка
З’єднання та частини 1 і 2 армійських корпусів на Донбасі підтримуються у готовності до негайного застосування.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що 1 травня командувач 1 АК генерал-майор В.Асапов провів нараду (у режимі аудіоконференції) з командирами підпорядкованих з’єднань і частин.
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"Основна увага приділялась: розвитку обстановки на лінії зіткнення та планам подальших дій, насамперед у районах н.п.Зайцеве, Майорськ, Ясинувата, Авдіївка, Мар’їнка, Докучаєвськ, Новотроїцьке; дотриманню режиму припинення вогню на період свят", - йдеться у повідомленні розвідки.
Раніше розвідка повідомляла, що Росія посилює свою військову присутність на тимчасово окупованій території Луганської області за рахунок підрозділів федеральної служби військ національної гвардії РФ.