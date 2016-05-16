Біля Опитного до тилу сил АТО намагалась прорватися ворожа диверсійна група – штаб

Терористи з проросійських незаконних угруповань, грубо порушуючи умови перемир’я, застосовують зброю проти сил АТО фактично вздовж усієї лінії розмежування. Про це штаб АТО повідомляє у Facebook, констатуючи, що ситуація в зоні проведення АТО значно погіршилась.

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Впродовж минулої доби противник 36 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, також відбулось одне бойове зіткнення.

"Проросійські бандформування значно активізувались в районі Донецька. З його околиць та передмістя бойовики інтенсивно обстрілювали наші позиції біля Авдіївки та Красногорівки зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 82 мм та 120 мм. По наших укріпленнях біля Мар’їнки бандити били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Крім того, біля Опитного, що поблизу Донецького аеропорту, під прикриттям гранатометів, зенітних установок та 82-мм мінометів у наш тил спробувала прорватись ворожа диверсійно-розвідувальна група. Диверсанти були вчасно виявлені. Зав’язався бій, в результаті якого нападники відступили.

На Горлівсько-світлодарській дузі ввечері противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм по українських захисниках, які несуть службу в районі Зайцевого. А неподалік Луганського бив по українських опорних пунктах зі стрілецької зброї та гранатометів.

На Маріупольському напрямку бойовики продовжують вдаватись до збройних провокацій проти сил АТО, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вчора зафіксовано щонайменше 3 такі епізоди.

"Лунали постріли й на Луганщині. Там загарбники гатили по наших позиціях в районі Щастя з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Не припинились обстріли й з початку цієї доби. Біля Авдіївки проросійські бандформування застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, зокрема міномети калібру 120 мм, артилерійські системи калібру 122 мм, а також танки", - додали у штабі.

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На Маріупольському напрямку під вогнем противника опинились наші позиції біля Новотроїцького, Тарамчука й Гранітного, де бойовики також використовують 82-мм та 120-мм міномети.