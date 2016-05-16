Усі вихідні ночами через Гукове йшла військова техніка бойовикам на Донбас - правозахисник

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

Він зазначив, що КПВВ Гукове використовується виключно у військових цілях, для проїзду цивільних осіб цей пункт пропуску закритий.

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"Від Гукового техніка пішла на Донецький напрямок через Дебальцеве. На полігонах в ОРЛО тривають посилені тренування, також йде стабільний процес мобілізації в армію "ЛНР", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що 29 квітня в Луганськ з Росії увійшла колона з декількох тентованих вантажівок з живою силою. Як можна побачити на фотографіях, в місто увійшли нові російські військові вантажівки "Урал" і "Камаз" без номерів, які ніяк не могли бути захоплені в української армії як трофеї.