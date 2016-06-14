До кінця року близько 70% складу Міноборони працюватиме за стандартами НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра оборони з європейської інтеграції Ігор Долгов на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО сьогодні в Києві.

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"Ми вживаємо кроків, спрямованих на реформування структури та персоналу Міністерства оборони. Мета полягає в тому, що на кінець цього року близько 70% складу нашого міністерства буде трансформовано і працюватиме у відповідності до стандартів НАТО", - сказав Долгов.

Також, за його словами, розпочалась трансформація структури Генерального штабу Збройних сил України.

Долгов зауважив, що процес трансформації може бути проведений, якщо для цього будуть фінансові ресурси.

"Коли ми декларуємо перехід на НАТОвські принципи і стандарти, ми говоримо про те, що ми віддані ідеї переходу на таку систему планування, яка буде мати відповідне фінансування і матеріальні ресурси", - сказав він.

Долгов нагадав, що уряд виділяє 5% ВВП на потребу всього сектора оборони. "Чи достатньо цього? Звичайно, ні, особливо якщо взяти до уваги той факт, що кожного дня ми спостерігаємо чисельні порушення режиму припинення вогню в зоні АТО", - наголоси він.

"Ми маємо чітке бачення, що без реформи ЗСУ, сектора оборони України неможливо буде відновити територіальну цілісність України, забезпечити національну безпеку та незалежність. Реформа оборонного сектора є ключовим, вирішальним питанням для майбутнього суверенітету України", - сказав Долгов.